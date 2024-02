Bolsonaristas no Ceará chamam Lula de "endemoniado", "cachaceiro" e "amigo de terroristas"; assista

Segundo Silvana, a comparação do presidente brasileiro afeta a todos os cristãos e Lula é "digno de ser impeachmado" por isso. A seguir, ela procedeu com diversas ofensas ao mandatário que, conforme a própria deputada, devem ser reproduzidas conforme citadas, palavra por palavra.

Nesta terça-feira, 20, a deputada Dra. Silvana (PL) e o deputado Alcides Fernandes (PL) chamaram Lula, na Assembleia Legislativa, de "cachaceiro" , "amigo de terroristas" , "endemoniado" e "louco", por ter "colocado o Brasil em uma guerra". Em resposta, o líder do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio , acusou apoiadores de Bolsonaro de utilizarem a fala como "cortina de fumaça" aos crimes do ex-presidente.

As declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que o estado de Israel comete um "holocausto" no conflito em Gaza , geraram repercussão no legislativo estadual cearense.

A deputada estadual Dra. Silvana (PL), nesta terça-feira, 20, criticou o presidente Lula (PT) por comparar as ações do estado de Israel com o "holocausto". Dentre as ofensas, a parlamentar chamou o presidente de "amigo de terroristas", "endemoniado" e "louco". pic.twitter.com/NnPtLbQByO

Guilherme Sampaio defende Lula na Tribuna da Alece

Em seguida, o deputado Guilherme Sampaio pediu a palavra e subiu à Tribuna, defendendo o presidente e alegando que os deputados bolsonaristas deveriam se sensibilizar mais com o que está acontecendo em Gaza do que com qualquer frase do presidente brasileiro.

"Quero lembrar os senhores que o governo brasileiro e o presidente Lula foi o primeiro da história a pisar no solo de israel. Agora, assistir a esse genocídio, sem expressar indignação por mulheres e crianças e o crime maior do mundo ser a frase do Lula? Isso me causa muita estranheza", afirmou.