Celso Amorim diz que fala de Lula sobre Israel 'sacudiu o mundo' e pode ajudar a resolver a guerra

Principal conselheiro do chefe do Executivo brasileiro em assuntos diplomáticos, o ex-chanceler diz as emoções podem resolver o que a frieza política não consegue solucionar.

Dada no último domingo, 18, em entrevista coletiva na Etiópia, a declaração do presidente comparou as mortes causadas por Israel em Gaza ao Holocausto. Na ocasião, ele foi questionado sobre seu governo fazer novos aportes financeiros à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio (Unrwa).

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus", respondeu Lula.

O questionamento surge após diversos países suspenderam ajuda à organização depois que Israel informou que alguns de seus funcionários participaram do ataque terrorista do Hamas contra civis israelenses, no dia 7 de outubro de 2023.

