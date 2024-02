Perfil do governo de Israel no X cita Lula e diz que presidente brasileiro 'nega' o Holocausto

Um perfil do governo de Israel no X, antigo Twitter, mencionou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma publicação nesta terça-feira, 20, e disse que o presidente brasileiro nega o Holocausto. A postagem é mais uma repercussão da fala em que Lula comparou as ações de Israel na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus por Adolf Hitler.

Mantido pelo Ministério das Relações Exteriores israelense, o perfil compartilhou uma postagem de uma bandeira do Brasil que perguntava: "O que vem à sua mente quando pensa no Brasil?"

A conta na rede social, então, fez o seguinte comentário sobre a publicação: "Antes ou depois de Lula ter negado o Holocausto?"