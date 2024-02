Presidente da Colômbia afirma que Lula disse a verdade ao comparar ataques a Gaza e Holocausto

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta terça-feira, 20, que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falou a verdade ao comparar os ataques israelenses à Faixa de Gaza ao Holocausto. Petro, primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, disse ser solidário ao brasileiro. Lula tem sido alvo de críticas depois da declaração.

"Expresso minha solidariedade integral ao presidente Lula do Brasil. Em Gaza, há um genocídio e se assassinam covardemente milhares de crianças, mulheres e idosos civis. Lula só disse a verdade e a verdade se defende, ou a barbárie nos aniquilará", escreveu Petro em seu perfil no X, o antigo Twitter. "Toda a região deve se unir para que cesse de imediato a violência na Palestina. A sentença da Corte Internacional de Justiça sobre Israel deve ser aplicada e ter consequências nas relações diplomáticas de todos os países do mundo", afirmou o líder colombiano.

Lula é crítico contumaz das ações de Israel na Faixa de Gaza depois da escalada do conflito contra o grupo Hamas. No domingo, 19, em entrevista a jornalistas na Etiópia, o chefe do Executivo brasileiro comparou a morte de palestinos com o extermínio de judeus feito pelo líder da Alemanha Nazista, Adolf Hitler. Durante o regime nazista, de 1933 e 1945, 6 milhões de judeus foram mortos.