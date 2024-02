Lula se reúne com Nísia Trindade após cobrança de Lira sobre emendas da Saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá, nesta terça-feira, 20, a primeira reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, depois da cobrança pública assinada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e outros deputados sobre o pagamento de emendas pela pasta. De acordo com apuração do Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Lula e a ministra devem tratar sobre a liberação de emendas.

No início do mês, o presidente da Câmara e líderes partidários decidiram pedir à ministra da Saúde esclarecimentos sobre a liberação de emendas feitas no ano passado. As assinaturas foram recolhidas em 6 de fevereiro, durante reunião na Residência Oficial da Câmara.

As reclamações sobre as liberações de emendas e a falta de cumprimento de acordo por parte do governo aumentaram a tensão entre Lira e o Palácio do Planalto. As reclamações do alagoano recaem, principalmente, sobre a condução do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.