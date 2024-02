Impeachment de Lula: pedido alcança 115 assinaturas; veja lista atualizada

Do total, 30 deputados federais são da base do governo. Já do Ceará, três parlamentares apoiam a iniciativa

Subiu para 115 o número de assinaturas para o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desse total, três são cearenses e 31 são de siglas da base do governo. A mobilização de deputados federais acontece após o chefe do Executivo brasileiro comparar a mortes na Faiza de Gaza ao Holocausto.

Mais informações ao vivo:

No Ceará, apoiam a iniciativa Dayany Bittencourt (União Brasil), André Fernandes (PL) e Dr. Jaziel (PL). Já dos governistas, somam-se dois deputados do PSD, quatro do Republicanos, 13 do PP e 12 do União Brasil. Para os apoiadores da destituição de Lula, as declarações configuram “crime de responsabilidade”.