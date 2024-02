Juazeiro: Fernando Santana definirá em março se concorre a prefeito e já faz proposta

À Rádio O POVO CBN Cariri, vice-presidente da Assembleia Legislativa afirmou que decisão passará por diálogo com seus líderes políticos e com população de Juazeiro do Norte

Vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Fernando Santana (PT) afirmou que definirá até o final de março se será ou não pré-candidato a prefeito de Juazeiro do Norte. A escolha passará, segundo disse, por uma conversa com Deus, com os principais aliados políticos, o ministro Camilo Santana (Educação) e o governador Elmano de Freitas (PT), e com os moradores da cidade — a maior fora da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) —, o que já disse ter iniciado.

"Eu ainda não tomei uma decisão de lançar minha pré-candidatura. O que o deputado José Guimarães está fazendo é defendendo o nosso nome junto com o presidente Antônio Filho e junto com outros membros do partido", disse Fernando à rádio O POVO CBN Cariri a respeito da afirmação do líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, Guimarães, segundo a qual Fernando será o nome do PT no disputa em Juazeiro, terceiro maior colégio eleitoral do Ceará.

Ao O POVO, em 15 de fevereiro, o principal estrategista do PT no Ceará afirmou em tom conclusivo: "O PT terá candidaturas fortes em Crato, Juazeiro e Barbalha. A de Juazeiro é o Fernando Santana".