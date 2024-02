Blocos de prefeito e ex-prefeito fazem pancadaria em Carnaval no Ceará e políticos trocam acusações

Os ânimos se exaltaram entre políticos no carnaval de Forquilha , a 316,1 km de Fortaleza. Edinardo Filho (PSB) e Gerlasio Loiola (PT), respectivamente prefeito e ex-prefeito da cidade, protagonizaram momentos de agressão no meio de uma multidão. Com a repercussão de um vídeo do momento, ambos foram à público e acusaram um ao outro de terem sido os agressores .

O ex-gestor ainda cutucou Edinardo, comentando que ele “podia nevar, mas jamais conquistaria o coração dos forquilhenses”, se referindo ao cabelo platinado do prefeito, que seguiu tendência iniciada pelo gestor de Recife, João Campos (PSB), do mesmo partido de Edinardo.

No vídeo, não se pode visualizar bem o que aconteceu e as versões divergem. Ao se esbarrarem, o ex-prefeito afirma ter sido “agredido e oprimido” pelo atual gestor e a primeira-dama, Jamilly Rodrigues.

“Chegando agora em casa depois de mais um dia de Carnaval do nosso município e me deparo com um vídeo do ex-prefeito querendo se vitimizar. Não cola mais isso. E foi a primeira-dama que foi agredida! Não é a primeira vez que vocês agridem ela. Mas eu conheço o motivo do ódio e esse pavor. Ela é a primeira dama de toda a história de nosso município”, relatou Edinardo, também nas redes sociais.