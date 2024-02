UFC adia liberação da lista de espera e responsabiliza "inconsistências" do MEC

A instituição responsabilizou os atrasos do Ministério da Educação (MEC) no envio dos relatórios necessários para a elaboração da lista

Já com os documentos, a UFC afirmou que, "apesar dos esforços da equipe", foram encontrados "inconsistências", o que teria inviabilizado a divulgação da lista.

Por meio de nota, a instituição responsabilizou, inicialmente, atraso do Ministério da Educação (MEC) no envio dos relatórios necessários para a elaboração da lista.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) adiou a liberação da lista de espera dos interessados que aguardariam para entrar na instituição pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024. A expectativa é que lista seja divulgada na segunda-feira, 19. No cronograma, a classificação deveria sair na sexta-feira, 16.

"Apesar dos esforços da equipe, não será possível divulgar a Lista de Espera nesta sexta-feira (16), como previsto no Edital nº 03/2024. Após receber com atraso, do Ministério da Educação (MEC), os relatórios necessários à elaboração da lista, foram identificadas possíveis inconsistências nos documentos", afirmou a UFC.



A Universidade disse ainda estar em contato com o MEC para esclarecer as questões.

"Junto será publicado um aditivo ao edital adequando o cronograma de envio dos documentos pelos candidatos", disse ainda. Segundo a UFC, qualquer novidade será informada pelo site do Sisu na UFC e pelas redes sociais oficiais da instituição.

Na redes sociais, estudantes de outros estados também comentaram sobre atrasos na divulgação das listas de espera, como na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Outras instituições, no entanto, confirmaram a liberação da classificação.

Ainda na sexta-feira, 16, o MEC afirmou que as listas estavam liberadas e, como protocolo, os alunos poderiam conferir no site das instituições públicas de educação superior participantes do programa.