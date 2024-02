UFC sobe em ranking de patentes e assume 15ª posição

A Universidade Federal do Ceará entrou em lista com 50 maiores depositantes residentes de patentes ao lado de empresas como Petrobras e Fiat

A Universidade Federal do Ceará (UFC) alcançou a 15ª posição em ranking com os 50 maiores depositantes de pedidos em patente de invenção residentes no Brasil em 2023. O avanço representa seis inventos a mais do que no ano anterior, quando a UFC ocupava o 16º lugar.

Os dados, divulgados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), apresentam a solicitação de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade. No caso da Universidade, o Inpi apontou 31 inventos depositados.

Na listagem, a UFC fica à frente de outros centros de pesquisa do País, como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).