UFC está com inscrições abertas para projetos de estímulo ao empreendedorismo

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com inscrições abertas para seleção de projetos no âmbito do Programa Empreende UFC. Ao todo, serão ofertadas 81 bolsas.

O programa, realizado pela Pró-Reitoria de Relações Interinstitucionais, é voltado ao estímulo do fortalecimento do empreendedorismo e da inovação, além de envolver estudantes de graduação, pós-graduação e servidores docentes e técnico-administrativos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os interessados precisam submeter seus projetos até o dia 15 de março. Além disso, duas categorias de projetos podem ser apoiadas pelo Programa Empreende UFC 2024: