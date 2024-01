UFC abre inscrições para concurso com 39 vagas; saiba como fazer

São ofertadas oportunidades em diversas áreas de conhecimento, com reserva para pessoas com deficiência e também para candidatos negros

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou nesta segunda-feira, 29, no Diário Oficial da União (DOU), uma retificação do seu concurso público que vai preencher 39 vagas para o cargo de professor do magistério superior.

De acordo com a publicação, foram alterados itens referentes à denominação do setor de estudo: Gestão da Tecnologia da Informação e Inovação de Assistente - A para Adjunto - A.

São ofertadas oportunidades em diversas áreas de conhecimento, com reserva para pessoas com deficiência e também para candidatos negros. Veja no fim da matéria todas as áreas disponíveis.