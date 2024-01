Sisu 2024: instituições cearenses divulgam vagas ofertadas

Candidatos precisam ficar atentos ao número de vagas de cada universidade. Confira quais as instituições cearenses que já disponibilizaram essas informações

Serão 6.278 vagas em 108 cursos de graduação presencial em Fortaleza e no Interior. Já é possível acessar as informações referentes à oferta de cursos e vagas na UFC para consulta.

No Ceará , três das cinco instituições de ensino superior que utilizam o Sisu para selecionar seus estudantes divulgaram a quantidade de vagas e cursos ofertados na edição de 2024. Confira a seguir:

Diversas instituições já divulgaram as vagas ofertadas para as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2024. Ao todo, são 264.254 vagas em 127 instituições públicas em todo o País.

Nos próximos dias, será divulgado um edital específico detalhando o processo seletivo e os passos necessários para a matrícula na UFC por meio do Sisu 2024. Esse documento incluirá detalhes adicionais ao termo de adesão, abordando procedimentos, prazos para matrícula e a documentação requerida.



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

O IFCE vai ofertar 5.342 vagas em 129 cursos de graduação. Os cursos ofertados também podem ser consultados pelo termo de adesão divulgado pelo Instituto.

Já foi disponibilizado no mesmo arquivo algumas especificações sobre a matrícula e as condições para participar da disputa pelas vagas.



Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

Em 2024, a Unilab participa do Sisu com 24 cursos distribuídos para as 1.142 vagas.

Mais informações sobre as matrículas na instituição serão divulgadas em breve pela Pró-Reitoria de Graduação da Unilab.



Universidade Estadual do Ceará (Uece) e Universidade Federal do Cariri (UFCA)

A Uece e a UFCA também participam do processo de seleção pelo Sisu. No entanto, até o momento, o termo de adesão com a quantidade de vagas disponíveis ainda não foi divulgado.