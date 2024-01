Evandro elogia Luizianne, defende consenso e diz que fará campanha para quem for escolhido no PT

Se depender da pré-candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza, o debate interno atravessado pelo Partido dos Trabalhadores não esquentará. Presente em edição extra do podcast Jogo Político, do O POVO, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará não demonstrou interesse de sair ao confronto contra a também pré-candidata Luizianne Lins (PT), deputada federal e ex-prefeita, pelo contrário.

Ele elogiou o legado da gestão de Luizianne Lins (2005-2012) e afirmou que seu objetivo é de que a candidatura do PT seja fruto de consenso, não de disputa interna pela via do voto de delegados ou ainda mais diretamente, de filiados. Ele garantiu que, se não for o escolhido, fará campanha para o pré-candidato que for apontado à missão de representar o PT na disputa em Fortaleza.