Em sessão conturbada, Sarto chora ao comentar trajetória: "Vim da Barra do Ceará"

O prefeito José Sarto (PDT) saiu emocionado da tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na manhã desta quinta-feira, 1º. O gestor realizou um discurso comentando feitos à frente executivo municipal e chorou ao comentar sobre sua trajetória de "35 anos de dedicação à vida pública".

Esta foi a segunda tentativa de Sarto de abrir os trabalhos do Legislativo em 2024, tendo sido interrompido anteriormente pelas reivindicações dos profissionais da educação, que pediam reajuste salarial, dentre outras demandas.

"Fortaleza não merece o que aconteceu aqui hoje. Estou suando a camisa de emoção, por estar aqui como prefeito da Cidade. Contem com meu empenho pessoal. Vim da Barra do Ceará, estudei em escola pública, 35 anos de vida pública, ficha limpa, nenhuma reprimenda. É meu dever, mas revisito com muito orgulho. Posso olhar para meus filhos e filhas e olho com orgulho", disse, finalizando o discurso.