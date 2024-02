Morte do ex-vereador Paulo Diógenes, a Raimundinha, faz Câmara de Fortaleza suspender sessão

Paulo Diógenes morreu aos 62 anos nesta quarta-feira Crédito: Reprodução/Instagram @gloriadiogenes

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) suspendeu a sessão ordinária desta quinta-feira, 15, em virtude do falecimento do humorista e ex-vereador Paulo Diógenes. A Casa também decretou luto oficial de três dias. O vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), anunciou a suspensão da sessão prestou condolências do falecimento de Paulo, conhecido pela personagem "Raimundinha". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do ex-vereador e humorista Paulo Osmar dos Santos Diógenes. Decreto o luto oficial legislativo de três dias e levantaremos a sessão em respeito aos familiares e amigos do ex colega vereador Paulo Diógenes para que possam prestar as últimas homenagens”, declarou.

Play