Eleições 2024: Fernando Santana é "plano A do PT em Juazeiro", afirma Conin

A menos de nove meses das eleições municipais de 2024, crescem as articulações no interior do Ceará, com destaque para as ações do Partido dos Trabalhadores (PT). No município de Juazeiro do Norte, distante 280 km de Fortaleza, é possível que o partido escolha o deputado estadual Fernando Santana (PT) como candidato ao cargo municipal.

“Fernando é o nosso nome para a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Evidentemente que ele tem que querer, tem que aceitar, então nosso primeiro esforço é pro Fernando ser nosso candidato, acreditamos que vai ser e isso unifica toda a base do governo no em Juazeiro do Norte”, disse o presidente do PT no Ceará, Antonio Alves Filho.

“Caso o Fernando não seja, é que a gente vai discutir o plano B, mas o plano A do PT para Juazeiro é o Fernando Santana”, completou.