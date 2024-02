Tarcísio minimiza investigação que mira Bolsonaro: Pessoal está criando muita coisa

Presença confirmada no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 25, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do padrinho político. Nesta quinta-feira, 15, Tarcísio minimizou as investigações da Polícia Federal (PF) sobre Bolsonaro e disse que estará do lado dele. "Tem muita coisa aí para rolar embaixo da ponte", declarou, ao criticar as investidas contra o ex-chefe do Executivo. "Acho que o pessoal está criando muita coisa", disse.

"Uma coisa que a gente tem que entender é que lealdade e gratidão não vão embora nunca. Então, eu vou estar do lado de Bolsonaro seja em que momento for. Nos momentos bons e nos momentos difíceis", afirmou o governador, que cumpriu agenda em São Sebastião, no litoral norte, nesta manhã.

"Se o presidente está precisando de apoio, vou estar do lado dele, como não poderia deixar de ser", continuou. "Sinceramente, não consigo ver, e essa não é uma opinião minha, tem muitos juristas divididos, nada que traga uma responsabilização para ele" afirmou. "Com o tempo tudo vai ser esclarecido", concluiu.