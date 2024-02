Ficou "fora do ar" durante o Carnaval? Veja o que aconteceu no mundo político

Confira principais destaques da política no Carnaval 2024 Crédito: Isac Nóbrega/PR, Ricardo Stuckert/Cláudio Kbene/PR, Reprodução/Instagram André Fernandes, Divulgação PF, Reprodução/Instagram @vaivaioficial e Reprodução/Instagram Arthur Lira

O Carnaval 2024 foi agitado no mundo da política. Cancelamento de turnê internacional, prisão, participação em desfiles de escola de samba, polêmica com representação de policiais, consequências de fortes chuvas em Fortaleza estão entre os destaques do período. O POVO listou os principais pontos do Carnaval para você que ficou "fora do ar". Confira! Prisão do coronel que estava nos EUA

Um coronel de confiança de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do governo Jair Bolsonaro (PL), foi preso ao retornar dos Estados Unidos para o Brasil. Bernardo Romão Correa Neto foi preso nesse domingo, 11, na Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que tem o ex-presidente como um dos alvos.

O coronel do Exército é suspeito de integrar grupo de auxiliares do ex-chefe do Executivo brasileiro que planejava um golpe de Estado. Correa Neto estava no país norte-americano desde o fim da gestão Bolsonaro e deveria voltar apenas em junho de 2025. A ida dele para lá foi um dos motivos apontados para sua prisão preventiva. A PF considerou risco de destruição de provas. Bolsonaro convoca ato para dia 25 Com intuito de se defender de "todas as acusações" que têm sido alvo, Bolsonaro convocou ato para o próximo dia 25, às 15 horas, na Av. Paulista, em São Paulo. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o ex-chefe do Executivo brasileiro pediu a apoiadores não levarem cartazes e faixas "contra quem quer que seja" e que fossem vestidos de verde e amarelo. Lira desfilou na Beija-Flor, que homenageou Alagoas

Natural de Alagoas, o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira (PP-PL), desfilou na Marquês de Sapucaí nesse domingo, 11. Ele participou da escola Beija-Flor de Nilópolis, que teve como enredo homenagem à capital alagoana, Maceió. "Hoje, Maceió está sendo representada aqui na Sapucaí pelo enredo da Beija-Flor! Este é um momento histórico para nossa capital e para o estado de Alagoas", escreveu Lira, nas redes sociais. Líder do PP na Câmara, deputado Doutor Luizinho (RJ) também desfilou com a escola.

Silvio Almeida desfilou em São Paulo e no Rio O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, também foi um dos políticos que desfilou neste fim de semana de Carnaval. No sábado, 10, ele estava pela Vai-Vai, em São Paulo, e na segunda-feira, 12, pela Portela, no Rio de Janeiro, onde deu vida ao advogado abolicionista Luís Gama, dividindo papel com ator Lázaro Ramos. Almeida disse que seu avô foi um dos fundadores da escola de São Paulo. "A escola tem um significado muito grande para a minha família, para o povo negro de São Paulo", pontuou. Elmano e Sarto falando da chuva e oposição criticando Sarto

Entre esse sábado e domingo, Fortaleza teve a segunda maior chuva da história, com 215 mm registrados, conforme Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A situação causou transtornos na cidade como alagamentos; falta de energia elétrica; danos a estruturas de imóveis e quedas de árvores.