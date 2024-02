Michelle Bolsonaro entra na polêmica entre Ivete e Baby do Brasil: "Apocalipse acontecerá!"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) comentou a polêmica entre as cantoras Baby do Brasil e Ivete Sangalo que protagonizaram momento inusitado no sábado, 10. As artistas divergiram sobre a ocorrência do apocalipse e baiana rebateu que ia "macetar" para evitar o momento. A presidente do PL Mulher citou versículos bíblicos e rebateu a fala do vocalista da banda Psirico, Márcio Victor. "Acontecerá, você acreditando ou não", afirmou ela.

O cantor tinha criticado Baby do Brasil e, durante o desfile no circuito Osmar, na Bahia, disse que: "Quem acredita em Deus levanta a mão. Manda Baby do Brasil tomar o remédio. Baby do Brasil precisa tomar o remédio! O apocalipse não vai chegar aqui não, Deus abençoou o povo".



Entenda polêmica

Baby curtia o trio elétrico de Ivete na noite do sábado, 10, quando recebeu um microfone e começaram a conversar. No fim de sua fala, a carioca alertou: “Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e 10 anos”.