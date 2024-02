Fantasia de Taxa do Lixo é tietada por foliões no último dia de Carnaval no Benfica

Quem curtiu o último dia de Carnaval de Fortaleza na Praça João Gentil, no bairro Benfica, nesta terça-feira, 13, se deparou com um folião fantasiado de "contribuinte da Taxa do Lixo".

A fantasia, confeccionada por Anderson Ribeiro, foi motivo de disputa para tirar fotos entre aqueles que festejavam na praça. Quem se deparava com a peça queria fazer um registro para publicar nas redes sociais.

Ribeiro brinca Carnaval há 30 anos e fez a fantasia como uma crítica bem-humorada ao imposto pago na Capital cearense referente ao manejo de resíduos sólidos. A roupa mostra o contribuinte em uma caixa de lixo carregada por um boneco vestido de gari.