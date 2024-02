Capitão Wagner critica Elmano por "não atender toda RMF" com VaiVem

“A grande crítica que eu sempre faço aos adversários é você fazer um compromisso, às vezes até sabendo que não dá para honrar. Lá na eleição de governador, eu dizia que o Elmano não ia conseguir honrar o compromisso de dar o passe livre para toda Região Metropolitana de Fortaleza”, afirmou Wagner em participação no podcast Jogo Político nesta segunda-feira, 5.

Capitão Wagner (União Brasil), secretário da Saúde de Maracanaú e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, criticou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), por não atender toda a população da Região Metropolitana de Fortaleza com o VaiVem Livre. De acordo com ele, a promessa de campanha não foi cumprida pelo chefe do Executivo estadual.

E seguiu: “Eu disse: ‘e quanto é?’. [Elmano:] ‘Vou botar R$ 300 milhões’. Com R$ 300 milhões, ele podia atender 42 mil pessoas. Ele não colocou R$ 300 milhões, ele colocou R$ 50 milhões e vai atender 9 mil pessoas. Uma população de 4 milhões de habitantes, você prometeu para todo mundo e vai atender 9 mil? É esse tipo de coisa que a gente critica: você fazer um compromisso de campanha e não honrar durante o mandato”.



Em primeira fase de implementação desde dezembro de 2023, o VaiVem contempla cerca de oito mil estudantes, oferecendo duas passagens gratuitas diariamente para os alunos matriculados em instituições de um município diferente de onde moram.

Segundo o presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), Hélio Winston Leitão, o custo é de R$ 15 milhões para transportar os estudantes no primeiro ano de operação.

Pessoas desempregadas terão inclusão a partir de 1º de maio. Já beneficiários de programas sociais, como Ceará Sem Fome e Mais Infância, também deverão ser contemplados, mas sem data definida.

Segundo Elmano, o valor para custear as passagens dos três grupos é de R$ 120 milhões anualmente. O governador prometeu que até o fim do mandato deve ampliar o VaiVem para mais grupos e para outras regiões metropolitanas do Estado.