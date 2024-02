Capitão Wagner fala de eleições, saúde em Maracanaú e gestões Sarto e Elmano: Jogo Político #272

Pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) é o entrevistado no episódio #272 do podcast Jogo Político. O secretário da Saúde e ex-deputado federal lidera as pesquisas até o momento, isoladamente ou em empate técnico. Ele deverá enfrentar duas máquinas: a candidatura de José Sarto (PDT) à reeleição e a que for escolhida pelo PT e o campo governista. Há ainda a candidatura do grupo bolsonarista, que antes o apoiava.

Acompanhe a cobertura do O POVO

Podcast Jogo Político: segunda-feira, às 14 horas, com análise dos fatos da semana. Ao vivo, no Youtube, Facebook e Twitter do O POVO. Disponível também nas plataformas de áudio



Siga Jogo Político no Twitter: @jogopolitico

O POVO News: segunda a sexta-feira, às 18 horas, com as principais notícias do dia na política e muito mais. No Youtube do O POVO

Inscreva-se para receber a Newsletter do O POVO