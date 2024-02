Após troca no IJF, Sarto quer anunciar amanhã mudanças em secretarias da Prefeitura: "Ajuste fino"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), prepara mudanças no secretariado, após trocar o superintendente do Instituto José Frota (IJF). Ele pretende anunciar as mudanças nesta sexta-feira, 1º. Porém, o anúncio depende de acordo na negociação salarial com os professores.

O médico Daniel de Holanda foi exonerado da superintendência do IJF. No lugar dele assumiu o cirurgião-dentista José Maria Sampaio Menezes Júnior.

"Quarto ano de gestão demanda celeridade bem maior que os anos anteriores. Nós vamos fazer mudanças, que eu devo anunciar se não amanhã, por conta da pauta prioritaria da categoria da educação", explicou o prefeito, na Câmara Municipal, na solenidade de abertura do ano legislativo.