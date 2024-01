Após pedido de Evandro, Camilo diz que trabalhará para implantar outro IFCE em Fortaleza

"O presidente Lula acabou de fazer um anúncio da ampliação dos Institutos Federais de Educação e, daí, ministro, é importante que o estado do Ceará seja contemplado. A nossa reivindicação é que mais institutos federais possam ser implantados no nosso estado, mais precisamente em Fortaleza, onde nós temos apenas um Campus do IFCE, na Av. 13 de Maio", explicou Evandro, que é também presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) .

Um dos pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, o deputado estadual Evandro Leitão foi ao Ministério da Educação (MEC), em Brasília, solicitar mais sedes do Instituto Federal de Educação (IFCE) na Capital cearense. Na ocasião, o ministro Camilo Santana afirmou que trabalhará em prol do pedido. O encontro foi compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira, 30.

O deputado justificou o pedido com foco no futuro da juventude. "Esse pleito é extremamente importante na perspectiva de que nós poderemos estar oportunizando para que os nossos jovens possam ter melhores condições [de vida] num futuro próximo".

No vídeo, o ex-governador do Ceará garante que vai trabalhar para a solicitação ser atendida e afirma que já conversou com o reitor do IFCE.

"Evandro, pode ficar certo que nós vamos trabalhar, principalmente, com uma capital como Fortaleza, de mais de dois milhões e meio de habitantes, [que] tem bairros desassistidos na capital. Nós já conversamos com o reitor. Em breve, o presidente vai estar anunciando todas as instituições do Brasil inteiro. O Ceará será contemplado. Com certeza, vamos trabalhar para que Fortaleza seja contemplada", garantiu o ministro Camilo.

Eleições

Recém-filiado ao PT, Evandro Leitão é visto como um dos favoritos para disputar à Prefeitura de Fortaleza pela sigla petista. Ele, no entanto, se soma a outros quatro nomes já estabelecidos na legenda.

O grupo é composto pela ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal, Luizianne Lins; o dirigente municipal e deputado estadual em exercício, Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar; e o assessor especial do governo, Artur Bruno.

Na última visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Capital cearense para inaugurar o campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Estado, Evandro foi o único pré-candidato que compunha o quadro de autoridades presentes no palco do evento.