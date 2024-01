Alckmin, governadores e prefeito do Recife estarão em filiação de Cid e Izolda ao PSB

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), é uma das presenças confirmadas no evento de filiação do senador Cid Gomes ao PSB. O encontro acontece no próximo domingo, dia 4, no Centro de Fortaleza, às 9 horas, no Salão Atlantic Hall do Marina Park Hotel

De acordo com o dirigente estadual da sigla socialista, Eudoro Santana, além de Alckmin, estarão no ato os governadores da Paraíba, João Azevedo (PSB), e do Maranhão, Carlos Brandão (PSB) e o prefeito de Recife, João Campos (PSB).

Conforme o pai de Camilo Santana, o ministro da Educação também comparecerá. Mário França, ministro das Micro e Pequenas Empresas e ex-governador de São Paulo, compõe a lista de confirmados.