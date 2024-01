Com filiação de Cid, senador Randolfe também deve ir para o PSB

Senadores Randolfe Rodrigues e Cid Gomes Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, informou que o líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues, deve se filiar à sigla socialista. A informação foi dada ao O POVO nesta quarta-feira, 31. “Ele afirmou para o Cid [que] se o Cid fosse, não para outro partido, mas para o PSB, ele acompanhava”, informou o dirigente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo Eudoro, Randolfe foi convidado para o ato de filiação deste domingo, 4. “Inclusive, ontem, recebi que vem outro senador também, que nós estamos convidando, que é líder do governo no Senado, que era do Psol, depois foi para o partido da Marina e acabou saindo, está sem partido. Mas estamos convidando em razão dessa decisão dele, que é um fato importante”, explicou.