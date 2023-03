Em meio a disputa interna no PDT, Cid encontra Izolda em Brasília

A agenda do pedetista com Izolda se dá num momento de tensão dentro do PDT, legenda da qual a secretária pediu desfiliação depois de ter sido preterida na escolha do candidato do partido ao Governo

O senador Cid Gomes (PDT) se encontrou nesta sexta-feira (10) com a secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela.



“Visita ilustre do querido senador Cid Gomes, inteligência e coração a postos para trabalhar por coisas boas para o Ceará e o Brasil”, escreveu a ex-governadora nas redes sociais.



A agenda do pedetista com Izolda se dá num momento de tensão dentro do PDT, legenda da qual a secretária pediu desfiliação depois de ter sido preterida na escolha do candidato do partido ao Governo, ainda em 2022.



À época, Izolda havia assumido o Governo do Estado após a saída do titular, Camilo Santana (PT), hoje à frente do MEC.



Um dos articuladores do partido, Cid defendeu internamente que o nome indicado para a disputa fosse o de Izolda, que também contava com o apoio de Camilo e do PT.



O PDT, contudo, acabou optando pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, que terminaria a corrida eleitoral em terceiro lugar.



Fora da agremiação, Izolda não se filiou a nenhuma outra legenda, mantendo-se, por enquanto, longe de movimentações com vistas às eleições de 2024.



Na última semana, Cid travou um embate público com o prefeito José Sarto (PDT) depois de criticá-lo durante entrevista ao podcast “As Cunhãs”. Ao veículo, o senador afirmou que a gestão municipal está concentrada no bairro Aldeota.



Nos dias que se seguiram, o ex-governador acabou se tornando alvo de aliados de Sarto e de RC, para quem o PDT deve se manter na oposição ao governo de Elmano de Freitas (PT), vencedor das eleições de 2022.



