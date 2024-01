Ex-secretário Arialdo diz que Elmano traiu setor com concessão do Parque de Jericoacoara

Após ser noticiado o resultado do leilão, Arialdo comentou nas redes sociais, na postagem do governador Elmano sobre o tema, que “acabaram com Jericoacoara” com a iniciativa.

"Acho um erro grave o que o governo do PT faz com um dos maiores destinos turísticos deste país. Demonstra que o turismo no país é visto como assunto menor. Um destino que foi desenvolvido pela sua vocação e pelo povo que lá vive, que entendeu que o turismo livre seria melhor para sua vila. Agora privatizada, qualquer espaço do parque poderá ter hotéis e qualquer atrativo turístico dentro do parque. Isso é trair o turismo", afirmou o ex-secretário .

O ex-secretário do Turismo do Ceará (Setur), Arialdo Pinho , considera que o governador Elmano de Freitas "traiu o turismo" com o leilão que concedeu os serviços de visitação no Parque Nacional de Jericoacoara ao Consórcio Dunas. A afirmação foi dada ao O POVO nesse domingo, 28.

Outro político que comentou o assunto foi o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT). “Estou muito preocupado e receoso com as consequências ambientais, turísticas e econômicas, caso o leilão de privatização do parque de Jijoca de Jericoacoara se confirme, mesmo à revelia das manifestações contrárias do Governo do Estado do Ceará”, publicou RC no sábado, 27.

Questionado sobre as críticas geradas com a concessão, o líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), afirmou que o "Estado vai fiscalizar a atuação do consórcio para que não haja prejuízos à Vila e ao parque".

"O Estado assinou acordo com o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Ministério do Turismo e AGU (Advocacia-Geral da União) justamente para garantir e assegurar que a concessão do Parque transcorresse respeitando todas as regras ambientais e os aspectos sociais, econômicos e turísticos da região. O acordo, do fim do ano passado, foi celebrado justamente para que o Estado e os demais municípios do Parque possam participar do processo de execução da futura concessão, fiscalizando, inclusive", disse Aldigueri ao O POVO.

E seguiu: "Todo o processo de concessão foi feito após diálogo permanente com Governo do Estado e municípios, para que não houvesse prejuízo ao parque e aos moradores". Segundo o parlamentar, houve avanços nesse processo desde a proposta original, "como a criação do Comitê de Gestão, com o estado participando; Controle das Taxas; gratuidade CadÚnico; obrigação de realizar investimentos por parte do Consórcio, entre outros".

Procurada pelo O POVO, a assessoria de comunicação do governador não retornou sobre as críticas ao gestor do Executivo cearense. No entanto, no último sábado, Elmano afirmou que a concessão ocorreu "após diálogo com a comunidade local, prefeitos da região e o governo federal". A afirmação foi dada em publicação nas redes sociais. Na ocasião, o governador explicou, ainda, que "o objetivo é viabilizar o desenvolvimento local de forma sustentável, com a preservação das paisagens naturais do parque, que se tornaram um cartão postal do Ceará em todo o mundo".

Como se deu o processo



A concessão dos serviços de visitação no Parque Nacional de Jericoacoara foi leiloada na última sexta-feira, 26, em sessão pública na sede da B3, em São Paulo. Com proposta no valor de R$ 61 milhões, o Consórcio Dunas venceu o leilão e será responsável pelas atividades de apoio à visitação, manutenção e modernização dos serviços turísticos e de ações de conservação e proteção. Além disso, o projeto prevê a aplicação de recursos de responsabilidade socioambiental com ações no parque e no entorno.