Concessão de Jericoacoara recebe parecer positivo do Governo Federal

A decisão é mais um capítulo do imbróglio envolvendo o Parque Nacional de Jericoacoara Crédito: FCO FONTENELE

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) emitiu um parecer favorável à concessão do Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça, 5. Além disso, mais dez concessões receberam aval positivo. No entanto, outras oito, inclusive a do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, foram retiradas do programa de investimentos. Veja a relação completa no fim da matéria. A decisão é mais um capítulo do imbróglio envolvendo a região. Isso porque a concessão foi lançada no dia 29 de dezembro de 2022, ainda na gestão do presidente Jair Bolsonaro.

Além de mudanças no projeto, está previsto investimento total de cerca de R$ 116 milhões, sendo a maior parte executados nos primeiros cinco anos da concessão. Também foi ampliada a lista de isenções para entrada no parque. Confira as mudanças previstas no edital Dentre as obrigações que o parceiro privado assumirá estão intervenções de melhorias e benefícios que vão desde a instalação de estruturas que atualmente não existem no Parque, como banheiros, centros de visitantes e posto de segurança, até a destinação de recursos para ações no entorno. O edital também prevê a implementação das vias de transporte internas que vão minimizar os impactos ambientais gerados pelo uso público. Além da aplicação de cerca de R$ 990 milhões em operação e gestão ao longo do contrato e outros benefícios, como mais de 200 empregos diretos gerados.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), gestor do parque, o novo edital conta ainda com aprimoramentos sugeridos pelo Governo do Estado do Ceará, como a inclusão do CadÚnico no rol de isenções de ingressos. O contrato de concessão traz ainda uma inovação se comparado a outras parcerias em andamento: os Encargos Acessórios de Responsabilidade Socioambiental, que prevê a destinação de 5% das receitas brutas do concessionário em ações e projetos no Parque e região. Saiba quem já é isento de pagar ingresso Moradores, frequentadores e trabalhadores da Vila de Jericoacoara

Moradores dos municípios de Camocim, Jijoca de Jericoacoara e Cruz

Crianças até 6 anos de idade;

Estudantes e professores para atividades de educação ambiental;

Pesquisadores, servidores e agentes de segurança pública no exercício de suas funções;

Guias de turismo e condutores de visitantes cadastrados

Projeto de concessão prevê a instituição de um Mosaico de Jericoacoara Na colaboração entre o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio e o Governo do Ceará, os benefícios dos encargos acessórios serão destinados ao Mosaico de Jericoacoara, a ser instituído.