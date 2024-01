Parque Nacional de Jericoacoara é leiloado por R$ 61 milhões

Valor representou ágio de 716,32%. Pelo contrato, serão investidos cerca de R$ 116 milhões em infraestruturas diversas no parque, e mais cerca de R$ 990 milhões na operação ao longo da vigência do contrato, que será de 30 anos

Parque de Jericoacoara: o que prevê a concessão?

Vencedor da licitação, o Consórcio Dunas será responsável pelas atividades de apoio à visitação, manutenção e modernização dos serviços turísticos, além de ações de conservação e proteção.

O projeto também prevê a aplicação de recursos de responsabilidade socioambiental em diversas ações no próprio parque e no entorno.



“O leilão da concessão dos serviços de visitação no Parque Nacional de Jericoacoara hoje realizado é de suma importância para o BNDES, uma vez que, além de propiciar desenvolvimento econômico com foco na geração de emprego e renda para a população da região, prima pela conservação ambiental e das belezas naturais do parque”, avaliou o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa,



Gestão integrada

A concessão foi desenhada inicialmente pela UNESCO, em parceria com o Ministério do Turismo (MTur), com apoio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), e foi posteriormente aprimorada com a cooperação de atores locais e do Governo do Estado do Ceará.

Neste sentido, para promover o desenvolvimento local a partir da sustentabilidade, em dezembro de 2023, o MMA, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e o governo do Ceará assinaram um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para a gestão integrada do Parque Nacional de Jericoacoara.

Jericoacoara foi o terceiro parque mais visitado

Localizado no litoral oeste do Estado do Ceará e com área de 8.416 hectares (aproximadamente 11.790 campos de futebol), o Parque Nacional de Jericoacoara recebeu mais de 1,5 milhão de pessoas, tendo sido terceiro mais visitado do país no período.