Caso Marielle: Domingos Brazão nega ser aliado de Jair Bolsonaro

Domingos Brazão é conselheiro do TCE-RJ e foi apontado como mandante do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes Crédito: Reprodução/TV Brasil

Após ser supostamente delatado pelo ex-PM Ronnie Lessa, como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Domingos Brazão, afirmou que não mantém alianças com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista ao Uol, Brazão afirmou, sim, ter conhecido a ex-esposa do ex-presidente, Rogéria Bolsonaro, e o hoje senador Flávio Bolsonaro, que foram, respectivamente, vereadora e deputado ao mesmo tempo que ele.

“Eu não sei se isso é verdade. Eu jamais tive acesso a esses autos, todas as vezes que peticionamos, não tivemos acesso. O senhor está me dando uma informação que eu não tenho, inclusive, a PF ontem a noite fez uma nota dizendo que isso não procede", comentou. Ele ainda acrescentou que “se for verdade, a PF vai estar diante de um outro crime, que é a pretensão desse cidadão, desse marginal, de querer proteger alguém ou receber alguns benefícios”. Mais do que não reconhecer veracidade da delação premiada, Brazão afirmou que também não conhecia “os personagens do caso”, se referindo aos ex-PMs Élcio Queiroz e Ronnie Lessa e até mesmo à própria deputada Marielle Franco.