Lula disse que 'faz questão' de estar em Fortaleza para campanha do PT à Prefeitura, conta Evandro

Presidente da Assembleia participou do podcast Jogo Político e narrou duas conversas com Lula

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), narrou que, na visita da última sexta-feira, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou intenção de retornar a Fortaleza para fazer campanha "do candidato ou da candidata" à Prefeitura. Evandro é um dos cinco pré-candidatos do PT ao posto. Ele participou nesta terça-feira, 23, de edição especial do podcast Jogo Político e relatou duas conversas com Lula, a primeira em Brasília, após pedir filiação ao PT, em dezembro, e a segunda ao receber o presidente na Base Aérea de Fortaleza.

"Quando fui lá em Brasília me apresentar ao presidente Lula, ele me disse: 'Seja muito bem-vindo ao nosso partido'. Ele está torcendo para que nós tenhamos uma candidatura forte e uma unidade para que a gente possa sairmos muito fortalecidos para essa disputa eleitoral", afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.