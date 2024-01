Eleições 2024: veja até quando agentes públicos devem se afastar para serem candidatos

Em ano eleitoral, servidores e demais agentes públicos que desejam se candidatar a um cargo eletivo precisam se afastar do seu posto. A ação se chama desincompatibilização eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), "a regra busca impedir que o servidor, no uso do cargo, função ou emprego público, utilize a administração pública em benefício próprio".

Dessa forma, a desincompatibilização pretende evitar "abuso de poder econômico ou político nas eleições por meio do uso da estrutura e recursos aos quais o servidor tem acesso".