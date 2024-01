Eleições 2024: como fica o cenário eleitoral em Caucaia sem Vitor Valim

O anúncio do atual prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), de que não irá tentar a reeleição também causou surpresa diante da expectativa de uma candidatura forte do gestor. Eleito pela oposição e com guinada brusca ao governismo, Valim se filiou, no ano passado, ao PSB, na asa de Eudoro Santana, e recebeu acenos do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (PT), apesar do impasse com o PT municipal de Caucaia, que defendia lançar candidatura própria.

Apesar da fama de não reeleger prefeito pertencer a Juazeiro do Norte, Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), também não dá vida fácil aos governantes. Apenas Dr. Washington, na época no PRB, foi reeleito, em 2012. No último pleito, o então prefeito Naumi Amorim (PSD) acabou sendo derrotado.

Valim justificou a desistência como uma decisão "pessoal e familiar" após a morte da filha mais velha, Sofia Valim. A jovem morreu em dezembro do ano passado aos 19 anos após precisar de um transplante de fígado. "O fato de não ir para a reeleição foi uma decisão pessoal e ao mesmo tempo familiar. A perda da minha amada filha Sofia me fez repensar minha vida", disse o prefeito". Valim contava ainda com a maioria esmagadora da Câmara Municipal, são 22 dos 23.

Quem pode concorrer

A ausência no pleito abre uma vaga importante no segundo maior colégio eleitoral do Estado e o único, além de Fortaleza, que pode ter segundo turno. Os nomes ventilados para ser o sucessor de Valim são vários, como citados por aliados do prefeito: o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho (PDT); a deputada estadual Lia Gomes (PDT), irmã do senador Cid Gomes (PDT); e até a secretária da Proteção Social, Onélia Santana (esposa de Camilo), e a ex- governadora Izolda Cela (sem partido). Da política local há Tanilo Menezes (PDT), vereador e presidente da Câmara Municipal, e o também vereador Vanderlan Alves (União Brasil), candidato a deputado federal mais votado no Município em 2022, com 28.360 votos. Um cenário ainda muito aberto e sujeito a especulações.

Salmito e Lia tentam se desfiliar do PDT com futuro, possivelmente no PSB. Isso porque, após o anúncio de Valim, o PDT iniciou movimentação no município. O ex-prefeito Zé Gerardo Arruda, de família tradicional de Caucaia, anunciou filiação ao partido com intenção de voltar a ser candidato. As últimas pretensões eleitorais foram barradas pela Justiça. Zé Gerardo foi, quando deputado federal, o primeiro parlamentar na história condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Na direita, a avaliação é que a ausência de Valim deixa um espaço no eleitorado com a possibilidade de ser aproveitada por novos nomes. É o que acredita o presidente do PL no Ceará, o deputado Carmelo Neto. A sigla iniciou série de encontros para aproximar os moradores de Coronel Aginaldo, pré-candidato do partido no município.

"Quando o prefeito que está no cargo não vai para a reeleição, isso divide parte do eleitorado. Isso com certeza abre um campo. Caucaia de fato precisa de uma liderança nova", ressaltou. Ele também deixou em aberto um possível acordo com o União Brasil, que também tem pré-candidato, o vice-prefeito Deuzinho Filho.