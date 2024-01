Delação de Ronnie Lessa no caso Marielle será avaliada no STJ pelo cearense Raul Araújo

Vereadora Marielle Franco foi morta em 2018, aos 38 anos de idade Crédito: Guilherme Cunha/Alerj

A delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa, apontado como autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, será avaliada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo ministro cearense Raul Araújo. O inquérito subiu da Justiça do Rio de Janeiro para o STJ em outubro do ano passado, após surgirem novas suspeitas sobre a participação no crime do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão. Ele possui foro privilegiado, prerrogativa de ser julgado no STJ. Na delação, Lessa apontou Brazão como mandante do crime, conforme informação do site The Intercept. A delação precisa ser homologada pelo STJ.

