Assassinato de Marielle Franco: Ronnie Lessa faz acordo de delação com a PF

O ex-policial militar reformado Ronnie Lessa, acusado de ser o executor do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, fez acordo de delaçao com a Polícia Federal (PF). Informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do O GLOBO, na manhã deste domingo, 21.

Agora, a colaboração de Lessa precissa passar por homologação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O assassinato da vereadora e do motorista completam seis anos em março deste ano.

Delação premiada do também ex-PM Élcio de Queiroz apontou que Ronnie Lessa apareceu na casa dele no dia seguinte ao crime, acompanhado do ex-bombeiro Maxwell Corrêa, para se desfazer do carro usado no assassinato da vereadora e do motorista.