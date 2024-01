Incêndio no Cocó: Sarto diz que Prefeitura colocou 'toda equipe à disposição' do Estado

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse que a Prefeitura colocou equipes à disposição do governo do Estado para auxiliar em operações que envolviam os desdobramentos do incêndio que atingiu o Parque do Cocó, na Capital, na semana passada.



“Desde o primeiro instante, esse é o segundo incêndio que acontece na nossa gestão, o Coronel (Eduardo) Holanda, da nossa Defesa Civil, que inclusive liderou o Corpo de Bombeiros (do Ceará) por muito tempo, colocou-se à disposição; da guarda (municipal), de todas as estruturas, agentes de trânsito, para o governo do Estado”, disse o prefeito em agenda no bairro Álvaro Weyne, nesta segunda-feira, 22.



Sarto congratulou ainda os agentes dos bombeiros pelo trabalho de contenção do incêndio, que já foi controlado. “A gente colocou toda equipe da prefeitura à disposição. Quero parabenizar aqui o trabalho incansável dos bombeiros, a exemplo do que ocorreu em outros momentos em que os bombeiros foram chamado (...) Já nos colocamos e estamos à disposição do governo do Estado para quaisquer oportunidades que possamos ajudar”, disse o gestor.