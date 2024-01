Cocó: Elmano diz que incêndio foi controlado, mas equipes seguem em monitoramento

INCÊNDIO começou no Cocó na manhã de quinta-feira passada Crédito: JÚLIO CAESAR

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou neste domingo, 21, em suas redes sociais, que o incêndio no Parque Estadual do Cocó foi controlado. Porém, ressaltou que as as equipes manterão a vigilância durante todo o resto do dia e por toda a madrugada para evitar novos focos na área atingida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Aproveito para parabenizar pelo trabalho e agradecer, de coração, nossas equipes dos bombeiros, brigadistas da Secretaria do Meio Ambiente e policiais militares do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) pelo incansável trabalho ao longo desses dias", escreveu.

Play

A pasta orienta, caso um animal silvestre que necessite de ajuda seja encontrado, contatar o Batalhão de Polícia Militar Ambiental por meio do 190 ou Disque Natureza (0800 275 22 33). Os animais terrestres são as principais vítimas do incêndio que atinge o Parque do Cocó. Isso porque chamas carbonizaram sobretudo os animais rastejantes, como cobras, além de tartarugas e roedores. De natureza a mercadoria: como a valorização imobiliária transforma o verde em ouro; ENTENDA