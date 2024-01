Lula não sairá da Base Aérea na visita a Fortaleza e terá agenda toda no local

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concentrará toda a agenda da visita desta sexta-feira, 19, a Fortaleza na Base Aérea, informou ao O POVO a assessoria de comunicação do petista. Às 13h30min, o presidente inaugura pedra fundamental do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) campus de Fortaleza, com assinatura de decreto para início para construção do campus.

Lula estará ao lado de pelo menos dois ministros, José Múcio Monteiro (Defesa) e Camilo Santana (Educação). Questionada pelo O POVO, a equipe do governador Elmano de Freitas (PT) respondeu que ele estará na agenda. Ele recebeu diagnóstico positivo para pneumonia na segunda-feira, 15. Um emissário do governador, porém, diz que ele está "firme e forte".

Já às 16h30min, o petista tem audiência com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Li, na própria Base Aérea. Às 17h40min, parte para Brasília, com previsão de chegada às 20 horas.