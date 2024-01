Vitor Valim reduz orçamento de Deuzinho a 1/4 em reforma administrativa

A Prefeitura de Caucaia rebateu versão do vice-prefeito do município, Deuzinho Filho (UB), segundo a qual as atividades no gabinete dele foram encerradas por falta de verba responsável pela manutenção das atividades. Ao mesmo tempo, Deuzinho irá trabalhar com orçamento reduzido em aproximadamente um quarto do que utilizou em 2023. É o equivalente a R$ 461,5 mil, conforme a gestão municipal disse em nota ao O POVO.

A gestão diz que Deuzinho, pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Caucaia, utilizou R$ 5,5 milhões de 2021 a 2023. "A Prefeitura de Caucaia, prezando pela verdade e uso responsável dos recursos públicos do município, informa que no ano de 2021 foi gasto pela vice-prefeitura o valor de R$ 891.284,77, já no ano 2022 foi gasto mais de R$ 2.848.340,95 e em 2023 o valor alcançou R$ 1.770.082,12", diz o comunicado, que frisa que o remanejo de verba repercute em todas as secretarias.

"Reforçando o compromisso com a entrega e melhoria na qualidade de vida de todos os caucaienses, a gestão municipal está realizando uma reforma administrativa e financeira em todas as secretarias municipais. Sendo ainda previsto em 2024, o gasto na vice-prefeitura, no valor de R$ 461.500,00, a serem utilizados conforme critério prioritário do gestor da pasta", complementa.