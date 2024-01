Lula adia para sexta, 19, visita a Fortaleza, onde lançará pedra fundamental do ITA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Fortaleza nesta sexta-feira, 19. A confirmação foi feita ao O POVO pela assessoria de comunicação do do presidente da República. A expectativa, disse à reportagem o deputado federal José Guimarães (PT-CE), que também confirmou a presença de Lula, é de que o governador Elmano de Freitas (PT) melhore até sexta. O chefe do Executivo estadual foi diagnosticado com pneumonia. O anúncio anterior era de que a visita acontecesse na quinta, 18.

"Ele confirmou, chega a Fortaleza às 13h45min. Ele não vai adiar e a nossa expectativa é que até lá o Elmano se recupere, mas ele vai de qualquer jeito. Ele considera que é muito importante o anúncio da pedra fundamental do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), isso tem grande impacto na educação do Ceará, e é o reconhecimento por tudo que nós fizemos no Ceará pela educação pública", disse Guimarães.

Esta será a terceira visita ao Ceará neste terceiro mandato, iniciado em janeiro de 2023. A agenda sofreu pequenas modificações, pois a aterrissagem em Fortaleza estava inicialmente programada para a quinta-feira, 18. Antes, porém, o petista estará em Salvador (BA), com chegada às 10 horas de quinta. Na sequência, por volta das 14h30min do mesmo dia, chega à cidade de Ipojuca, em Pernambuco. Na manhã de sexta-feira, Lula tem compromisso em Penambuco.