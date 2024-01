Pastores e bancada evangélica culpam Lula por fim de isenção a igrejas: "Afronta aos religiosos"

Após a Receita Federal anular a isenção fiscal dada às igrejas durante a gestão do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), pastores e membros da bancada evangélica na Câmara dos Deputados impuseram a culpa da anulação no atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Isso não era um ato de Bolsonaro, era um ato exclusivo dos técnicos da receita que elucidava o óbvio: salários de líderes de qualquer constituição estavam imunes à imposto, à luz da Constituição Federal. Agora, os técnicos de Lula dão margem a multas indevidas. É mais uma medida de afronta aos religiosos”, comentou o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

A medida foi publicada nesta quarta-feira, 17, no Diário Oficial da União (DOU) e a anulação faz com que os pagamentos de entidades religiosas a pastores voltem a ser considerados remunerações. Em tese, a medida determina que as igrejas paguem mais impostos.