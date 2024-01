Ex-reitor da UFC, Cândido questiona de onde virá verba para transformar Acquario em sede do Labomar

Ideia do gestor era levar o laboratório para um prédio no Campus do Pici, em Fortaleza. Apesar de não abraçar a proposta, Cândido diz apoiar o atual reitor

E seguiu: "Espero que haja dinheiro para a reforma do Labomar lá no Acquario. Eu não sei... Vai ter que mudar muita coisa para transformar um Acquario numa unidade acadêmica".

"Olha, eu não sei de onde é que vão tirar dinheiro para fazer isso. Eu respeito a decisão do reitor, respeito mesmo. Lá já foram gastados cento e tantos milhões de reais. Com esse dinheiro, eu repaginaria o Labomar de uma maneira fantástica. Eu não sei quantos milhões vão precisar", explicou.

Cândido Albuquerque, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), questionou de onde sairá o dinheiro para transformar o Acquario na sede do Laboratório de Ciências do Mar (Labomar) da UFC . O comentário foi feito nesta quinta-feira, 18, em entrevista à Rádio O POVO/CBN .

De acordo com o ex-gestor da UFC, sua ideia enquanto reitor era levar o Labomar para um "prédio grande" no Campus do Pici, em Fortaleza.

"O Labomar é extremamente importante e ele precisa ter uma estrutura acadêmica mesmo. Eu não sei se é possível ali fazer uma estrutura acadêmica, eu não conheço. Então, eu tinha pensado em levar o Labomar para o Pici. Lá tem um prédio que está pronto para ele, mas espero que haja dinheiro para a reforma do Labomar lá no Acquario", afirmou Cândido.

Apesar de não ingressar na ideia, o advogado disse torcer pelo sucesso da proposta. "Espero que dê certo, que seja uma unidade que traga capacidade de pesquisa, capacidade de inovação, de boa formação nesta área do mar, que é uma economia muito importante, mas realmente não era uma ideia inicial que eu abraçaria num primeiro momento", finalizou o ex-reitor da UFC.



Recursos via PAC

O programa de migração e expansão do Labomar para o Campus Iracema, a ser localizado no espaço onde está esqueleto do Acquario Ceará, no bairro da Praia de Iracema, terá recursos adquiridos pelo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), de acordo com o reitor da UFC Custódio Almeida.

“Inicialmente, os recursos da lei orçamentária anual da UFC não serão usados para isso, inclusive não tem como usar, porque já é bem limitado. E, na hora que a gente tiver a sinalização de que a UFC tem o espaço físico (do Acquario), imediatamente a gente trabalhará com os projetos”, explicou Custódio em entrevista ao O POVO no último dezembro.