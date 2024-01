Guimarães entrega terço benzido pelo papa Francisco a Lula e trata do Ceará

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) entregou a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira, 16, terço benzido pelo papa Francisco. Conforme Guimarães, principal articulador do PT no Estado, o encontro com o presidente também foi útil para acertar detalhes da agenda do petista no Ceará, na próxima sexta-feira, 19. Lula estará em Fortaleza para lançamento da pedra fundamental do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA).

A iniciativa do Governo Federal inaugurar uma unidade na Capital decorre da alta incidência de cearenses aprovados neste vestibular, considerado o mais difícil do País. Fortaleza teve 313 candidatos aprovados na segunda fase do processo seletivo. É o correspondente a 40% do total de 777 aprovados nesta etapa. Será a primeira instalação do ITA fora de São Paulo.

