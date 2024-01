Torres aguarda 4 de fevereiro para saber quem sai do PDT e crê que cerca de 10 prefeitos ficam

Em entrevista ao podcast Jogo Político, do O POVO, o presidente da comissão provisória do PDT no Ceará e ex-senador Flávio Torres afirmou que espera até o dia 4 de fevereiro para saber quem de fato sairá e quem fica no partido. A data estipulada é a programada para filiação do grupo do senador Cid Gomes ao PSB.

Confira a entrevista:

Questionado sobre quantos filiados deverão sair e quantos permanecerão, ele respondeu: "Eu não sei e acho que pouca gente sabe. Eu acho que alguns deles ainda não sabem".