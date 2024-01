Visita de Lula a Fortaleza será adiada caso Elmano siga com pneumonia, diz Guimarães

"Depende do estágio da efemermidade. Depende do Elmano. Estamos vendo", disse Guimarães à reportagem. Indagado sobre se a visita será adiada em caso de permanência do diagnóstico positivo, ele disse "sim". Caso o líder petista esteja na Capital, será a quarta visita ao Ceará no terceiro mandato, iniciado em janeiro de 2023.

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) afirmou ao O POVO que a visita de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará, datada para esta quinta-feira, 18, está condicionada à melhora ou não do governador Elmano de Freitas. Ele foi diagnosticado com pneumonia nesta segunda-feira, 15 .

Neste segunda-feira, o governador do Ceará publicou nas redes sociais que se sentiu indisposto durante entrega de viaturas dos Bombeiros e procurou atendimento médico. "Fiz alguns exames e foi detectada uma pneumonia. Estou bem, sendo medicado. Mas, por recomendação médica, ficarei em repouso nas próximas horas, tendo que cancelar a agenda previamente marcada", anunciou. Lula tem agenda programada em Fortaleza nesta quinta-feira, 18, para inauguração da pedra fundamental do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. Agora, a programação está sob suspenso.

"Quero dizer que dia 18, quinta-feira, nós vamos, se Deus quiser, ter a vinda do presidente Lula. E a vinda do presidente Lula, para a nossa alegria, junto com ministro da Educação Camilo Santana, junto com o ministro da Defesa José Múcio, junto com o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Damasceno, para fazer o ato formal para instituição do campus no ITA no estado do Ceará", afirmou o governador durante live nas redes sociais.