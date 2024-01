Lula vem a Fortaleza no próximo dia 18 para iniciar obras do ITA, confirma Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), confirmou nesta quarta-feira, 10, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Fortaleza no próximo dia 18 para inaugurar a pedra fundamental do ITA no Ceará.

"Quero dizer que dia 18, quinta-feira, nós vamos, se Deus quiser, ter a vinda do presidente Lula. E a vinda do presidente Lula, para a nossa alegria, junto com ministro da Educação Camilo Santana, junto com o ministro da Defesa José Múcio, junto com o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Damasceno, para fazer o ato formal para instituição do campus no ITA no estado do Ceará", afirmou o governador durante live em suas redes sociais.

No último dia 20 de dezembro, o chefe do executivo cearense já havia anunciado que a visita do petista seria em janeiro, mas sem data certa. Segundo Elmano, o plano é que já em 2024 haja seleção para o instituto e que em 2027 se inicie a primeira turma.