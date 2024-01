Presidente do PDT sobre aliança com PSB em Fortaleza e Recife: "Troca de facas no pescoço"

Em entrevista ao podcast Jogo Político, do O POVO, o presidente da comissão provisória do PDT no Ceará e o ex-senador, Flávio Torres, afirmou estar ocorrendo "uma troca de facas no pescoço" entre os trabalhistas e o PSB. A questão é sobre reciprocidade em duas capitais do Nordeste: o PDT apoiará a reeleição do prefeito João Campos (PSB) em Recife desde que a legenda socialista apoie a reeleição de José Sarto (PDT) em Fortaleza

Neste momento, o apoio socialista a Sarto é improvável, com a legenda na esfera de influência do ministro Camilo Santana (Educação) e do governador Elmano de Freitas, ambos petistas. Atualmente, o PSB está sob controle do ex-deputado estadual Eudoro Santana, pai de Camilo.