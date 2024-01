Figueiredo se encontra com ex-prefeito Zé Gerardo e causa rumores de candidatura em Caucaia

As especulações sobre pré-candidaturas em Caucaia ganharam um novo componente na última quarta-feira, 10, após circular uma foto de lideranças do PDT cearense com o ex-prefeito Zé Gerardo Arruda, sinalizando uma aproximação que pode render um novo pré-candidato no segundo maior colégio eleitoral do Ceará. Na foto, aparecem, ao lado de Arruda, o deputado federal e presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo, e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT).

“Hoje recebemos o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, o ex-prefeito de Caucaia e ex-deputado federal José Gerardo Arruda, além do amigo Oswaldo para uma proveitosa conversa sobre 2024”, escreveu André em postagem nas redes sociais. O PDT passará por uma reestruturação em diversas cidades, visando as eleições de 2024, após racha interno que culminou no anúncio da saída de mais de 40 prefeitos ligados ao senador Cid Gomes.

No encontro de André, RC e Zé Gerardo, o parlamentar disse que foi discutido “o futuro de Caucaia”, tendo em vista a importância estratégica do município para o Estado. “Temos trabalhado pela melhoria da qualidade de vida do povo cearense, acompanhando todos os cenários município a município, reconhecendo a importância de um olhar especial pelo povo caucaiense. Vamos caminhar juntos por uma Caucaia mais justa e próspera”, completou.